الكويت تسجل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الكويت، 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت إلى 176052 حالة، وفقا لوزارة الصحة الكويتية.





وأعلنت الصحة الكويتية 7 حالات وفاة جديدة، جراء الفيروس، ليصبح الإجمالي في البلاد 992 شخصا.





كما أبلغت الكويت عن شفاء 642 إصابة في الساعات الـ 24 الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات التعافي 164537.



