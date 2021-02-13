حتى 30 يونيو.. مد فترة تلقى طلبات حائزى أراضي كردون مدينة الشروق

اقرأ أيضا:

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يجب أن يتضمن الطلب تسلسلًا كاملا للملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض، وذلك طبقا للنموذج المُعد بجهاز المدينة، تمهيدًا للعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، وذلك حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق ليصبح إجمالي المساحة (52992 فدانًا)، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري.