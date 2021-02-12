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رياضة

مصطفى محمد: يجب أن تقاتل من أجل حلمك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:56 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد بدران
شارك مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له، وعلق عليها: "يجب أن تقاتل من أجل حلمك".

وودع مصطفى محمد مع فريقه جالاتا سراي، بطولة كأس تركيا، بالخسارة من ألانيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

فريق ألانيا سبور تقدم بـ 3 أهداف عن طريق بابكار وأوكان في الدقائق 30، 41، 48.

ونجح مصطفى محمد في تقليص الفارق لـ جالاتا سراي بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 84.

وأحرز زميله جيلسون فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 94، لكنه لم يكن كافيًا في الإبقاء على جالاتا سراي بالبطولة.

يذكر أن هذا الهدف هو الثالث لمصطفى محمد تواليًا مع جالاتا سراي منذ انتقاله لصفوف الفريق قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة.

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