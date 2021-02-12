حملة لإزالة اللافتات الإعلانية المخالفة بالخصوص.. صور

قال اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية إن المجلس شن اليوم حملة مكبرة لإزالة اللافتات واللوحات الإعلانية المخالفة وذلك في إطار فرض الانضباط بالشارع.









وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتشويههم المظهر الحضاري للشوارع، مؤكدا على استمرار الحملات للتصدي لظاهرة الإعلانات المخالفة.









وأوضح رئيس المدينة أن تلك الحملات تتم بصفة مستمرة وتشمل جميع مناطق المدينة، للحفاظ على نظافة الشوارع، وإنهاء تلك الظاهرة التي تشوه حوائط المصالح الحكومية العامة وكذلك جداران المدارس وأعمدة الإنارة والشوارع.









من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة موسعة للمرور على الأسواق العمومية وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.









وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت المرور على السوق العمومي بالمدينة لمتابعة مدى التزام الباعة داخل السوق من خلال الافتراش داخل الأماكن المخصصة لمنع وجود تكدس مرورى وزحام فى الشوارع والتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم ورفع كافة الاشغالات وتحصيل مستحقات الدولة تنفيذا لسيادة القانون.









وأشار رفعت إلى أن حملات المرور على الأسواق ومتابعتها مستمرة داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة وذلك من خلال اللجنة المشكلة من إدارة المتابعة والايرادات والإشغالات والنظافة بهدف رفع كافة الاشغالات وإلزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم والقضاء على الزحام والشلل المرورى وتحصيل مستحقات الدولة من قبل إدارة الإيرادات.









من جانبه أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة لتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات.









وخلال الجولة ، وجه المحافظ بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية.









كما تفقد المحافظ ، القطاعات الثلاث لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة "أفندينا"، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.