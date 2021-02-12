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فن

معتصم النهار أبرزهم.. نجوم سوريون يهنئون الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:01 م
معتصم النهار
معتصم النهار
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سعيد فراج
كشف الصحفي السوري أحمد الدرع، عن رسائل تهنئة من نجوم سوريين قدموها للشعب المصري كافة، ولمشجعي النادي الأهلي، بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم المركز الثالث لكرة القدم ببطولة كأس العالم للأندية، وانتزاعه الميدالية البرونزية في البطولة. 

وكشف الدرع، عن النجوم السوريين المهنئين للنادي الأهلي، ومنهم: «معتصم النهار، جيهان عبد العظيم، مها المصري، طلال مارديني، ديمة بياعة، شكران مرتجي»، وآخرين. 

وفاز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد تفوقه على بالميراس البرازيلي، بضربات الحظ الترجيحية بثلاثة ضربات مقابل 2، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وتحصل النادي الأهلي على 10 نقاط بعد فوزه بالميدالية البرونزية ليرفع رصيده من النقاط، إلى 84 في صدارة ترتيب الأندية الأفريقية في القرن 21.

ويأتي مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 58 نقطة بعيدًا عن الأهلي بـ 26 نقطة كاملة، ثم الترجي التونسي في المركز الثالث بـ 56 نقطة، فالنجم الساحلي في المركز الرابع بـ 55 نقطة.

ويأتي الزمالك في المركز الخامس بـ 34 نقطة بالتساوي مع الرجاء البيضاوي المغربي.
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