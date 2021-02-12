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أخبار العالم

لقاء سعودي قطري عاجل بالأمم المتحدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:13 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
 
استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، مندوبة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. 

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة.


وكان مندوب المملكة بالأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، قد عرض علي المجتمع الدولي  انتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، محذرًا من استمرار النظام الإيراني في دعم المليشيات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المندوب الدائم السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل ومندوب جمهورية اليمن السفير علي مجور في مقر بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، مع سفراء وممثلي بعثات عدد من الدول، دعا خلاله المجتمع الدولي إلى وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة.

وأطلع المندوب الدائم ممثلي الدول على الانتهاكات الإجرامية للقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مسلطًا الضوء على سلسة الهجمات الصاروخية التي أطلقها الحوثيون باستخدام الصواريخ البالستية وطائرات الدرونز المسيرة وغيرها، التي كان آخرها تلك التي استهدفت مطار أبها، واستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.

وأشار إلى أن تلك الممارسات تعد إرهابية لكونها تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، والتبعات الحقوقية والإنسانية والاقتصادية التي لحقت بالمدنيين في تلك المناطق.

وطالب المندوب الدائم الدول المشاركة بشجب وإدانة تلك الهجمات، لافتًا النظر إلى أن النظام الإيراني سيستمر في دعم المليشيات الإرهابية في المنطقة مالم يكن للمجتمع الدولي وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة.

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