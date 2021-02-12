سوفليكس مصارعة.. رد فعل أم بعد ضبط مراهق يتلصص على ابنتها في غرفة نومها.. شاهد

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ، يوثق رد الفعل الحاسم لأم بعد أن ضبطت مراهقًا يتلصص على ابنتها ذات الـ15 عامًا ، عبر نافذة غرفة نومها، حيث أطاحت به أرضًا ، ولقنته درسًا قاسيًا ، حتى وصلت الشرطة ، وأُلقي القبض عليه.





وأوضحت الأم "فيليس باينا"، وهي من مدينة "لايك جاكسون" بولاية "تكساس" الأمريكية، للشرطة المحلية ، أنها عادت إلى منزلها بعد جولة تسوقية ، صباح يوم الـ31 من يناير الماضي، وانتبهت آنذاك إلى تسلل المراهق "زين هوكينز"، البالغ عمره 19 عامًا، إلى الحديقة الملحقة بمحل إقامتها.









وأضافت أنه كان يتلصص عل ابنتها عبر نافذة غرفتها، وفور أن لاحظ عودتها حاول أن يلوذ بالفرار، واتصلت بالشرطة في الحال وبالفعل حضر ضباط وألقوا القبض عليه، لكنه تمكن بشكل ما من الإفلات من قبضتهم.





وصرحت الأم لمحطة تلفزيونية بولاية "تكساس" ، بأن أول ما بدر إلى ذهنها التأكد من عدم تمكنه من الفرار أبعد من ذلك ، عقب إفلاته من الشرطة، وشوهدت خلال مقطع فيديو في أعقاب ذلك ، وهي تركض ناحية "هوكينز" أثناء محاولته اجتيازها والهروب ركضًا بعيدًا عن منزلها.









وكانت المفاجأة أنها تمكنت من الإمساك به وأطاحت به أرضًا في غضون ثوانٍ معدودة، وسارعت ابنتها لمساعدتها في السيطرة عليه حتى وصل ضباط الشرطة وألقوا القبض عليه مجددًا، وشاركت "فيليس باينا" في وقت لاحق الفيديو الخاص بتصرفها مع المراهق عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".



