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مرأة

طريقة عمل باستا ستيك

السبت 13/فبراير/2021 - 05:00 ص
طريقة عمل باستا ستيك
طريقة عمل باستا ستيك
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل باستا ستيك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع لعشاق الباستا ،ولكن بشرائح الأستيك ،فالبعض يقوم بطهيها باللحمة المفرومة .
 

2 شريحة ستيك 
1 كيلو مكرونة شرائط عريضة ومسلوقة
ملح 
فلفل أسود مجروش 
2 عود روزماري طازج
زبدة 
4 فص ثوم مفروم 
1 كوب طماطم شيري أنصاف
700 مل كريمة 
70 جرام جبنة بارميزان 
مبشورة ناعم
ملح فلفل أسود 2 حزمة بيبي سبانخ  مقطعة

طريقة تحضير باستا ستيك

* يشوح الروزماري في الزبدة

* ثم يضاف الستيك ويشوح جيدا على الجهتين

* ويضاف له الفلفل الأسود المجروش

* ثم يرفع الستيك والروزماري من الطاسة

* ويضاف الثوم والطماطم والسبانخ والملح وتشوح في الزبدة

* ثم تضاف الكريمة وتترك حتى الغليان

* ثم تضاف المكرونة والطماطم مع الخلط

* ثم يقطع الستيك شرائح ويضاف

* ثم تضاف الجبنة وتترك حتى الذوبان

* وتقدم ساخن
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