تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل باستا ستيك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع لعشاق الباستا ،ولكن بشرائح الأستيك ،فالبعض يقوم بطهيها باللحمة المفرومة .
2 شريحة ستيك
1 كيلو مكرونة شرائط عريضة ومسلوقة
ملح
فلفل أسود مجروش
2 عود روزماري طازج
زبدة
4 فص ثوم مفروم
1 كوب طماطم شيري أنصاف
700 مل كريمة
70 جرام جبنة بارميزان
مبشورة ناعم
ملح فلفل أسود 2 حزمة بيبي سبانخ مقطعة
طريقة تحضير باستا ستيك
* يشوح الروزماري في الزبدة
* ثم يضاف الستيك ويشوح جيدا على الجهتين
* ويضاف له الفلفل الأسود المجروش
* ثم يرفع الستيك والروزماري من الطاسة
* ويضاف الثوم والطماطم والسبانخ والملح وتشوح في الزبدة
* ثم تضاف الكريمة وتترك حتى الغليان
* ثم تضاف المكرونة والطماطم مع الخلط
* ثم يقطع الستيك شرائح ويضاف
* ثم تضاف الجبنة وتترك حتى الذوبان
* وتقدم ساخن