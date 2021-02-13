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رياضة

فاروق جعفر: مصطفى محمد كان سيغير من شكل الزمالك أمام مولودية الجزائر

السبت 13/فبراير/2021 - 05:30 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
علق فاروق جعفر أسطورة نادي الزمالك السابق، عن أداء اللاعبين في مباراة مولودية الجزائر التي أقيمت في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

في بداية غير متوقعة لمسيرته، تعثر الزمالك في مستهل مشواره الإفريقي في دوري الأبطال بالتعادل السلبي مع مولودية الجزائر بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالمسابقة. 

الزمالك أهدر العديد من الفُرص خلال المُباراة بينما اكتفى فريق مولودية الجزائر بالتكتل الدفاعي دون الاهتمام بالمحاولات الهجومية أو المرتدات ليحصل على نقطة في النهاية. 

المجموعة تضم بجوار الزمالك ومولودية الجزائر فريقي الترجي التونسي وتينجويت السنغالي، وسيذهب وصيف نسخة العام الماضية إلى السنغال في الجولة المُقبلة لمواجهة تينجويت، بينما يستضيف المولودية فريق الترجي. 

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "اللاعبون كانوا في حالة من التوتر، وكان هناك لاعبين في غير مراكزهم، لماذا دفع المدير الفني باتشيكو بـ3 لاعبين في وسط الملعب، ويلعب على العرضيات ولا يوجد رأس حربة".

وتابع: "لو كان مصطفى محمد متواجد كان ذلك سيفرق كثيرًا، الاستحواذ والسيطرة على المباراة لم يفعلا شيئًا، ورغم السيطرة الكاملة لم نستطع الفوز، عناصر الموهبة والكفاءة كانت غير متواجدة في مركز المهاجم، وكان لابد من إحراز الهدف ثم نبحث عن الأداء".
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