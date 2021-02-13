استرخي واشرب ماء عند الاستيقاظ ..7 عادات صحية عليك البدء بها يوميا

عادات صحية صغيرة يجب أن تبدأ في دمجها في روتينك اليومي ،لجعل حياتك أكثر هدؤ وصحة وسعادة ،كما تجعلك تتمتع بصحة جيدة على المدي الطويل .





كشف موقع هيلثي عن عادات صحية صغيرة يجب أن تبدأ في دمجها في روتينك اليومي تتمثل فيما يلي.





اشرب الماء عند الاستيقاظ

هذا شيء بسيط للبدء. بمجرد استيقاظك في الصباح ، قبل أن تفعل أي شيء آخر ، تناول كوبًا من الماء واشربه. هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذا الأمر رائعًا لصحتك. أولًا ، يصاب جسمك بالجفاف أثناء النوم ، لذا فأنت بحاجة إلى الترطيب عند الاستيقاظ. ثانيًا ، يساعد الماء في طرد السموم من الجسم ، ويقوي جهاز المناعة ، كما أنه عامل رئيسي في إدارة وزنك.





الاسترخاء

ليس سرًا أن الناس يميلون إلى التوتر بشكل عام. من العمل لساعات طويلة إلى رعاية الأطفال والحيوانات الأليفة وغير ذلك ، من المنطقي أن تتوتر عضلاتنا نتيجة لذلك. لمكافحة ذلك ومساعدتك أنت وجسمك على الاسترخاء ، ابدأ في التمدد قليلًا كل يوم قبل النوم. بصرف النظر عن تهدئة العضلات والمفاصل ، ستمنحك الفرصة للاسترخاء قليلًا قبل النوم.





استخدم الخيط مرة في اليوم

قد يكون من المعروف للجميع استخدام الخيط يوميًا ، لكن لا يزال من الجدير بالذكر. التنظيف بالخيط مهم جدًا جدًا للحفاظ على صحة الفم! تأكد من استخدام الخيط يوميًا ، وإذا كنت تشعر بالطموح ، يمكنك أيضًا استخدام الخيط بعد الوجبات.





السيراكثر

في هذا اليوم وهذا العصر ، يميل معظمنا إلى قضاء الكثير من الوقت جالسًا. بالطبع ، هذا ليس جيدًا بالنسبة لنا بأي شكل من الأشكال. يمكن أن يكون للجلوس لفترة طويلة بعض الآثار الرهيبة على الجسم - وليس فقط زيادة الوزن. يمكن أن يؤدي عدم الحركة بشكل كافٍ بشكل منتظم إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وإضعاف العظام ، ورفع ضغط الدم. ابدأ بخطوات صغيرة من خلال صعود الدرج بدلًا من المصعد كلما استطعت ، واذهب في نزهة في المساء وتأكد من النهوض والتجول لبضع دقائق كل ساعة في العمل.





جهز ملابسك في الليل

جزء كبير من روتيننا اليومي هو الاستعداد لأي شيء نخطط للقيام به في ذلك اليوم، سواء كان ارتداء ملابس العمل أو أي شيء آخر ، فإنه لا يزال مهمًا. للمساعدة في تهدئة عقلك قليلًا ، قم بإعداد الملابس التي تخطط لارتدائها في اليوم التالي في الليل قبل الذهاب إلى النوم. بصرف النظر عن توفير بعض الوقت لك في الصباح ، فإنه سيوفر لك الطاقة الثمينة التي قد لا تكون لديك عندما تستيقظ لأول مرة.





ضع الكريم الواقي من الشمس

إن ارتداء عامل حماية من الشمس كل يوم أمر بالغ الأهمية لبشرتك. حتى لو كان الجو ممطرًا وغائمًا بالخارج ، فلا تتخطاه. احمِ بشرتك من أضرار أشعة الشمس والتجاعيد عن طريق وضع واقي من الشمس كل صباح.





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