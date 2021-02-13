مواطن يتضرر من وجود الحشرات بسبب تندة حديد

أرسل القارئ طارق محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود تندة حديد.





وقال محمد في شكواه نعاني نحن سكان العقار رقم ٤ش عز الدين علي من احمد زكي من وجود تندة حديد لمحل دشات وريموتات وبالاصافة إلى وجود إعلانات غير مرخصة مشيرا إلى ان التنده تحوى حشرات وقمامه واسلاك بها تيار كهرباء.





وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان العقار العنوان ٤ش عز الدين علي من احمد زكي الشارع امام محل حمدى الشرقاوى ارجو من اداره الاشغالات التعامل مع الشكوى بجديه.





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