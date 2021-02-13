طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء ..فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية " دي إم سي"، تقريرًا عن درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، السبت.





وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، فيحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وشبورة في كافة الأنحاء صباحا.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:





القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة





الإسكندرية العظمى 20 درجة والصغري 11 درجة





مطروح العظمى 20 درجة والصغري 10 درجات





دمياط العظمى 21 درجة والصغري 14 درجة





الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 13 درجة

السويس العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة

العريش العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة





شرم الشيخ العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة





الغردقة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة





بنى سويف العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات





أسيوط العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات





الأقصر العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.



