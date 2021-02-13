ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس تشيلي يحصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 08:39 ص
رئيس تشيلي
رئيس تشيلي
Advertisements
شريف سيد
تلقى رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الصيني. 

وحصل الرئيس التشيلي على الجرعة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني، إلى جانب الأشخاص الذين يفوق عمرهم 71 عاما أو أكثر. 

وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن تلقي تقارير خلال الفترة الماضية تفيد بتكرار الإصابة بسلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على الرغم من وجود أجسام مضادة. 

وقالت كبيرة الباحثين في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان: "نتلقى الآن تقارير عن حالات تكرار الإصابة بسلالات جديدة من الفيروس.

وهناك تقارير أولية من جنوب إفريقيا تشير إلى أن الأشخاص الذين تعافوا بالفعل يمكن أن يُصابوا مرة أخرى. 

وأضافت "أن هناك أيضًا أدلة أولية على أن التطعيم يقلل من ضراوة الفيروس، وهناك احتمال للحد من انتقاله بعد التطعيم". 

وكانت دراسات أجريت من قبل، توصلت إلى أن تكرار إصابة الشخص بفيروس كورونا للمرة الثانية، كانت خفيفة للغاية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في انتظار مراجعة البيانات.. قرارات جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول 3 لقاحات

بسبب الكمامة.. رئيس دولة يبلغ عن نفسه وتغريمه مبلغا ماليا ضخما

رئيس تشيلي يدفع غرامة 3500 دولار لعدم ارتدائه الكمامة

تفشي كورونا في جمارك الصين يعطل وصول اللقاح إلى تركيا

تحذير خطير لمنظمة الصحة العالمية في 2021

وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصيني إلى تركيا

ترشيحاتنا

تليفزيون أردوغان يعرض خريطة لنفوذ تركيا بحلول عام 2050.. فيديو

اليوم وزير الرياضة يشهد تحدي بيج رامي وكرم جابر

إدارة بايدن تتمسك بقرار ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على النبيذ

التنمية المحلية تكشف عن آخر موعد نهائي لتقديم التصالحات.. التفاصيل

في عيد ميلاد رولا محمود.. اختفت قبل أشهر في لندن وترجيحات حول وفاتها

سبب تسمية شهر رجب بهذا الاسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر

كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش