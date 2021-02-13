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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 4.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

السبت 13/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 910 مبايعة بقيمة 1.77 مليار درهم منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 424.86 مليون درهم و846 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.35 مليار درهم.


وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.


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وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم .


وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة وأخيرًا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المرر.


وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 127 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.


 وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.46 مليار درهم منها 95 رهن أراض بقيمة 1.73 مليار درهم و220 رهن فلل وشقق بقيمة 728.62 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 918 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 545 مليون درهم.


أما الهبات فقد شهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 197.29 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 74 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثانية بقيمة 58 مليون درهم .

 

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