محافظ الجيزة: ضخ 450 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضخ حوالي 450 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بأحياء "بولاق الدكرور وشمال وجنوب الجيزة والهرم والعمرانية"، وإنشاء عدد من المساكن لتسكين المواطنين قاطني المناطق غير الآمنة بها؛ لضمان حياة معيشية كريمة لهم، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.





وأضاف محافظ الجيزة، أن المحافظة شهدت تطوير عدد من الأسواق العشوائية على سبيل المثال سوق زنين وسوق البوهى، وجارٍ الإعداد لإنشاء سوق العياط الحضارى، وكذلك سوق البدرشين الحضارى، وتطوير سوق السمك بالمنيب.





وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تطوير عدد من المواقف لتصبح نموذجية وحضارية، ومنها "موقف الجيزة وموقف المريوطية وموقف الوراق" وذلك من خلال خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووسائل النقل لتتماشى مع أعمال التطوير الشاملة الجارية بكافة القطاعات بالتعاون مع أجهزة الدولة.





جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذي عقده محافظ الجيزة مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة عن دوائر الهرم والسادس من أكتوبر والطالبية والعمرانية وأبو النمرس والبدرشين والعياط والصف وأطفيح وعدد من نواب القائمة ممثلي محافظة الجيزة، حيث ناقشوا عددًا من الملفات الهامة بجميع القطاعات وحجم الجهود المبذولة علي مدار العامين السابقين والتحديات التي واجهتها المحافظة للدفع بعجلة التنمية والإسراع في إنجاز ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والإشغالات والتصدى لمخالفات البناء وتطوير شبكة الطرق والقضاء على العشوائيات وإعادة الانضباط إلى الشارع.



