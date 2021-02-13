ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ مناعة: يجب أن يحدث توازن في مناعة الإنسان لتكون حاجز الإصابة بـ كورونا ..فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 10:34 ص
اشرف عقبة
اشرف عقبة
Advertisements
ياسمين القصاص
كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، عن العديد من الحواجز التي تعيق الإصابة بفيروس كورونا، ومنها بعض الميكروبات التكافلية التي تعيش داخل تجاويف الإنسان، ووظيفتها الحفاظ على الصحة، مشيرا إلى أن التخلص من هذه الميكروبات قد يسبب بعض المشاكل.

وأضاف رئيس أقسام الباطنة والمناعة، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المناعة الفطرية يكون مسئولا عنها الخلايا البلعمية أو الخلايا الأكولة التي توجد داخل دم الإنسان، حيث إنها على استعداد كامل طوال الوقت للتخلص على أى دخيل بدون تدريب سابق، لافتًا إلى أنه يوجد نظام المناعة المكتسبة التى تمتلك خلايا الأجسام المضادة، إضافةً إلى أنها تمتلك خلايا تهاجم أى ميكروب لا تستطيع الأجسام المضادة التخلص منه.       

وقال "عقبة"، إن وجود توازن للجسم ضرورة، فيجب ألا تكون مناعة الجسم ضعيفة حتى لا يدخل الجسم أى ميكروبات أو يتم تنشيط أى أورام داخل الجسم، إضافةً إلى أن لا يجب أن تزداد المناعة التى تسبب أمراض الحساسية وأمراض المناعة الذاتية؛ حتى نحصل على مناعة جيدة للجسم.  

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة، أن فيروس كورونا يتحور منذ البداية ولم يؤثر ذلك على خصائصه فيما يختص بشدة الإصابة أو مقاومة الفيروس للأدوية، وخلال شهر ديسمبر الماضى ظهرت سلالات جديدة فى بريطانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا والتى سببت سرعة الانتشار وزيادة أعداد إصابات الأطفال بكورونا.

وتابع أنه عندما يواجه الفرد ضغوطا نفسية يبدأ بمعايشة تغيرات ضارة منها قلة النوم، القلق، وتؤثر على الخلايا المناعية ما ينتج عنه أمراض مزمنة مثل أمراض القلب، السكر، وضغط الدم.. لذا يجب أن نتجنب الضغوط والقلق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تقوية المناعه عند الاطفال ضد كورونا

استشاري مناعة يكشف معلومة صادمة عن لقاح كورونا

استشاري مناعة يزف بشرى بشأن إصابات كورونا

أشرف عقبة: لقاحات كورونا وسيلة وقاية بجانب الإجراءات الاحترازية.. فيديو

طبيب مناعة: لا يوجد لقاح ضد كورونا يوفر حماية 100%..فيديو

أشرف عقبة: أرقام إصابات كورونا لا تزال مرتفعة واحذروا التجمعات.. فيديو

ترشيحاتنا

تليفزيون أردوغان يعرض خريطة لنفوذ تركيا بحلول عام 2050.. فيديو

حكم لبس الطرحة القصيرة وظهور لون الشعر من تحتها.. الإفتاء ترد |فيديو

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

بسعر مناسب وإمكانيات رائدة.. مواصفات هاتفي Galaxy A52 و A72 من سامسونج

في عيد ميلاد ميمي جمال.. تعرف على حبها الأول

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش

Advertisements

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

شوهت وجهه.. سيدة تسكب مادة حارقة على زوجها أثناء نومه.. صور

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور