أستاذ مناعة: يجب أن يحدث توازن في مناعة الإنسان لتكون حاجز الإصابة بـ كورونا ..فيديو

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، عن العديد من الحواجز التي تعيق الإصابة بفيروس كورونا، ومنها بعض الميكروبات التكافلية التي تعيش داخل تجاويف الإنسان، ووظيفتها الحفاظ على الصحة، مشيرا إلى أن التخلص من هذه الميكروبات قد يسبب بعض المشاكل.





وأضاف رئيس أقسام الباطنة والمناعة، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المناعة الفطرية يكون مسئولا عنها الخلايا البلعمية أو الخلايا الأكولة التي توجد داخل دم الإنسان، حيث إنها على استعداد كامل طوال الوقت للتخلص على أى دخيل بدون تدريب سابق، لافتًا إلى أنه يوجد نظام المناعة المكتسبة التى تمتلك خلايا الأجسام المضادة، إضافةً إلى أنها تمتلك خلايا تهاجم أى ميكروب لا تستطيع الأجسام المضادة التخلص منه.





وقال "عقبة"، إن وجود توازن للجسم ضرورة، فيجب ألا تكون مناعة الجسم ضعيفة حتى لا يدخل الجسم أى ميكروبات أو يتم تنشيط أى أورام داخل الجسم، إضافةً إلى أن لا يجب أن تزداد المناعة التى تسبب أمراض الحساسية وأمراض المناعة الذاتية؛ حتى نحصل على مناعة جيدة للجسم.





وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة، أن فيروس كورونا يتحور منذ البداية ولم يؤثر ذلك على خصائصه فيما يختص بشدة الإصابة أو مقاومة الفيروس للأدوية، وخلال شهر ديسمبر الماضى ظهرت سلالات جديدة فى بريطانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا والتى سببت سرعة الانتشار وزيادة أعداد إصابات الأطفال بكورونا.





وتابع أنه عندما يواجه الفرد ضغوطا نفسية يبدأ بمعايشة تغيرات ضارة منها قلة النوم، القلق، وتؤثر على الخلايا المناعية ما ينتج عنه أمراض مزمنة مثل أمراض القلب، السكر، وضغط الدم.. لذا يجب أن نتجنب الضغوط والقلق.