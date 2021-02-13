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محافظات

لرفع كفاءة الطرق.. محافظ أسيوط يواصل تفقد أعمال الرصف بمدينة أبنوب

السبت 13/فبراير/2021 - 11:52 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمدينة أبنوب في إطار جولاته المكثفة لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد .. رافقه خلال الجولة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وعدد من نواب ومسئولي الوحدة المحلية لمركز أبنوب. 

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حيث تفقد محافظ أسيوط بدء أعمال رصف منطقة تقسيم عادل حكيم والتي يتم رصفها ورفع كفائتها ضمن الخطة الاستثمارية لمركز أبنوب للعام المالي 2020/2021 والتي تنفذها من الهيئة القومية للطرق مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف لتسهيل حركة المرور والتنقل على المواطنين. 




وقال المحافظ إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم. 

وأكد المحافظ خلال جولته حرصه الشديد علي متابعه كافه المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظه ميدانيًا للوقوف علي نسب التنفيذ مشيرًا الي أهميه العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز موجهًا رئيس مركز أبنوب بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه علي الشركة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية .
لرفع كفاءة الطرق.. محافظ أسيوط يواصل تفقد أعمال الرصف بمدينة أبنوب
لرفع كفاءة الطرق.. محافظ أسيوط يواصل تفقد أعمال الرصف بمدينة أبنوب
لرفع كفاءة الطرق.. محافظ أسيوط يواصل تفقد أعمال الرصف بمدينة أبنوب
لرفع كفاءة الطرق.. محافظ أسيوط يواصل تفقد أعمال الرصف بمدينة أبنوب
لرفع كفاءة الطرق.. محافظ أسيوط يواصل تفقد أعمال الرصف بمدينة أبنوب
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