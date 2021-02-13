لرفع كفاءة الطرق.. محافظ أسيوط يواصل تفقد أعمال الرصف بمدينة أبنوب

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمدينة أبنوب في إطار جولاته المكثفة لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد .. رافقه خلال الجولة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وعدد من نواب ومسئولي الوحدة المحلية لمركز أبنوب.





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حيث تفقد محافظ أسيوط بدء أعمال رصف منطقة تقسيم عادل حكيم والتي يتم رصفها ورفع كفائتها ضمن الخطة الاستثمارية لمركز أبنوب للعام المالي 2020/2021 والتي تنفذها من الهيئة القومية للطرق مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف لتسهيل حركة المرور والتنقل على المواطنين.

















وقال المحافظ إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.



