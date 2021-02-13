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توك شو

استشاري مناعة: الحالة الوبائية لـ كورونا تزداد شراسة عالميا لهذا السبب

السبت 13/فبراير/2021 - 12:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور جعفر هيكل، أخصائي علم الأوبئة والطب الوقائي، إن الحالة الوبائية في دول العالم اليوم، السبت، تعد حالة خاصة؛ فى ظل وجود تطور موجات فيروس كورونا فى إطار طفرة الفيروسات.

وأوضح "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحالة الوبائية حاليا خطيرة وليست من النوع الطبي فقط، ولكن مع التأثيرات الاجتماعية والطبية إزاء ذلك خاصة مع عدم وجود بروتوكولات طبية فعالة بنسبة 100%.

وأشار إلى أن البحوث العلمية كشفت عن أن المدة الزمنية للحماية من كورونا تتراوح بين 6 و7 أشهر مع التلقيح لجرعات متتالية لتعطيه قوة جديدة للمناعة الطبيعية، ونأمل بتواجد لقاح سنوى للحماية من الفيروسات. 

ولفت إلى أن كثيرًا من العوامل قامت بتفسير الحالة الوبائية لكورونا علميا بالنسبة إلى التشخيص، الحالة الوبائية أو ارتفاع التلقيح، خاصة بظهور سلالات جديدة سواء فى بريطانيا، أو البرازيل، ولابد من الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

ونوه بأن دول العالم مازالت فى إطار تلقيح شامل لوقف جائحة كورونا خاصة أن هذا الوباء شكل تأثيرا خطيرا على كافة دول العالم سواء فى نسب الوفيات أو الإصابات.

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