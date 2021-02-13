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سيارات

خطوات مهمة يجب اتباعها عند شراء سيارة جديدة .. احم سيارتك

السبت 13/فبراير/2021 - 12:38 م
خطوات مهمة يجب اتباعها
خطوات مهمة يجب اتباعها عند شراء سيارة جديدة
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صبري طلبه

ربما تقع في غرام سيارة ما و تهيئ لك الظروف أن تقتنيها، وبمجرد حصولك عليها من الممكن أن يدور بداخلك عدة تساؤولات حول كيفية حماية السيارة والحفاظ عليها، ثم تبدأ في البحث على أهم العناصر الخاصة بهذه النقطة.


لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري خطوات يمكن فعلها عند شراء سيارة جديدة لحمايتها.


1- غطاء السيارة

لا شك أن غطاء السيارة واحد من أهم عوامل الحماية التي توارثها الأجيال، فهو يقوم بحجب أشعة الشمس التي تؤثر بمرور الوقت على بريق طلاء السيارة الخارجي، و يقوم أيضًا بحماية السيارة من مشكلات تراكم الأتربة ومياه الأمطار.


2- تقنية الـ "نانو سيراميك"

استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن تقوم بدور فعال في حماية الهيكل الخارجي للسيارة، وذلك عن طريق تقنية النانو سيراميك، و هو لاصق شفاف يوضع بحرفية على هيكل السيارة يعمل على حمايتها من الاشعة الضارة، و مشكلات تغير اللون والخدوش، ولكن لا تنخدع أمام العروض التسويقية و قم بتركيب اللاصق الأصلي.


3- قفل الحماية و التأمين

من الأمور المزعجة للغاية أن تتعرض السيارة لحادث سرقة، و لذلك فمن الضروري أن نقوم بحمايتها و تأمينها جيدًا عن طريق، قفل الحماية المعدني و الذي يتم توصيلة بين مقود الحركة و دواسة الفرامل، أو كلبش العجلات، بالاضافة إلى جهاز الانزار و التتبع، ولا شك أن التأمين على السيارة من الأمور الهامة أيضًا والتي تشمل الحوادث و التلفيات وبنود متعددة تتعلق بشركات التأمين.


4- فرش السيارة

لكي تتجنب مشكلات البقع أو التلفيات المتعددة، من الأفضل أن تقوم بتركيب فرش جلد أو كسوة خارجية لمقاعد السيارة، ولا تنسى أرضية السيارة و تجليد المساحة التخزينية الخلفية. 

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