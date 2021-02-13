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محافظات

غلق 12 منشأة غذائية بالدقهلية لوجود خطر داهم على الصحة العامة

السبت 13/فبراير/2021 - 01:55 م
المضبوطات
المضبوطات
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكل منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج حملات المرور والتفتيش على المنشآت الغذائية والمحلات والمخابز والمطاعم بالمراكز والمدن والأحياء والتي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

كما قرر محافظ الدقهلية غلق 12 منشأة غذائية بنطاق قرى المركز ومدينة السنبلاوين وقد شملت مطاعم ومحلات ومخابز وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود تراخيص ونقص فى الاشتراطات الصحية، كما قرر المحافظ إحالة 24 محضرا بالمخالفات فى المنشآت المشار إليها للنيابة العامة لأعمال شئونها.

وجاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن نتائج حملة التفتيش لقطاع الطب الوقائى من خلال إدارة مراقبة الأغذية وذلك على قرى مركز ومدينة السنبلاوين حيث أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 2140 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ووجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار اليها.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار جهود مديرية الصحة في القيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم  والمخابز حرصًا على صحة وحياة المواطنين، وتطبيق القانون لردع المخالفين.
غلق 12 منشأة غذائية بالدقهلية لوجود خطر داهم على الصحة العامة
غلق 12 منشأة غذائية بالدقهلية لوجود خطر داهم على الصحة العامة
غلق 12 منشأة غذائية بالدقهلية لوجود خطر داهم على الصحة العامة
غلق 12 منشأة غذائية بالدقهلية لوجود خطر داهم على الصحة العامة
غلق 12 منشأة غذائية بالدقهلية لوجود خطر داهم على الصحة العامة
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