قبل انطلاق الموسم الاستيرادي الجديد.. محافظ بورسعيد يتفقد مركز الخدمات الاستيرادية بالغرفة التجارية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم مركز الخدمات الاستيرادية التي تم إعدادة بمبني الغرفة التجارية لتتم من خلالة جميع الاجراءات الخاصة بالتنازلات عن الحصص الاستيرادية والتي يبدء العمل بها من الغد بدلا من التعامل في الاجراءات داخل الدائرة الجمركية من قبل





جاءت الجولة قبل ساعات من انطلاق الموسم الاستيرادى الجديد والمقرر له غدا الأحد 14 فبراير 2021 رافقة خلالها محمد سعده رئيس الغرفة التجارية واعضاء مجلس ادارة الغرفة و محمد نعيم مدير الجهاز التنفيذي.





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واكد المحافظ خلال الجولة ضرورة ميكنة جميع الاجراءات تيسيرا علي المواطنين ومن اجل السرعة والدقة وخاصة في عمليات استخراج الايصالات الخاصة بإجراء ات التنازل دون الاعتماد علي الاسلوب اليدوي.





كما شدد المحافظ علي انه لن يتم التعامل بالتوكيلات أو التفويضات الخاصة باي من اصحاب الحصص ولابد من تواجد المتنازل بنفسة لاتمام الاجراءات علي ان يتم التأكد من شخصية المتنازل من قبل موظفي الجهاز التنفيذي والغرفة التجارية





واشاد المحافظ خلال الجولة بالتجهيزات التي تمت وتخصيص دور باكمله تتوافر فية كافة التسهيلات ووسائل الراحة للمتعاملين مع المركز .



