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حوادث

27 مارس.. الحكم فى تمكين ممدوح حمزة من الطعن على إدراجه بقوائم الإرهاب

السبت 13/فبراير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز  الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، لتمكينه من الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراجة على قوائم الإرهاب،  للحكم بجلسة 27 مارس المقبل

واختصم حمزة في دعواه التي حملت رقم 18592 لسنة 75 قضائية، وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس قلم كتاب محكمة النقض بصفتهم.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت في الحكم المشار إليه بمعاقبة حمزة بالحبس لمدة ٦ أشهر وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية طبقا للقانون ٨ لسنة ٢٠١٥ في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
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