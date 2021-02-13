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أخبار العالم

حتى 5 نجوم.. أسعار الحجر بالفنادق للقادمين إلى الكويت

السبت 13/فبراير/2021 - 04:45 م
الكويت
الكويت
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قسم الخارجي
علمت صحيفة «القبس» الكويتية من مصادر مطلعة الوصول إلى اتفاق «مبدئي» بشأن أسعار الحجر المؤسسي لدى الفنادق من فئة 3 و4 و5 نجوم، والذي سيبدأ تطبيقه 21 فبراير الجاري على جميع القادمين إلى البلاد من مواطنين أو مقيمين لمدة 7 أيام، على نفقتهم الخاصة.

وكشفت المصادر أن أسعار الحجر المؤسسي المقترحة التي تنتظر صدور الموافقات الرسمية باعتمادها للبدء فيها للفنادق تشمل مدة 7 أيام بواقع 6 ليال هي كالتالي:

• أولا (فنادق 5 نجوم):

الغرفة المفردة: ‏270 دينارًا

الغرفة المزدوجة: 330 دينارًا

• ثانيا (فنادق 4 نجوم):

الغرفة المفردة: ‏180 دينارًا

الغرفة المزدوجة: 240 دينارًا

• ثالثا (فنادق 3 نجوم):

الغرفة المفردة: ‏120 دينارًا

الغرفة المزدوجة: 180 دينارًا

وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن لجنة الاشتراطات الصحية، قررت السماح بعمل البوفيهات داخل المطاعم والفنادق، شريطة التباعد والالتزام بالاشتراطات الصحية.

كما قررت اللجنة السماح للمصابغ بالعمل بعد الساعة الثامنة مساء، دون فتح الأبواب أو استقبال الجمهور، وذلك لتجهيز الملابس وتسليمها لأصحابها في اليوم الثاني.

وانتهت اللجنة أيضًا، إلى وقف نشاط الملاعب الرياضية في المناطق الاستثمارية.

وقامت الكويت باتخاذ حزمة من الاجراءات الصحية الاخيرة لمواجهة ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد 19 لتفتح مجددا باب الحديث عن اثار مدمرة للحظر والاغلاق على المشروعات المتوسطة والصغيرة .
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