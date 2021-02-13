حتى 5 نجوم.. أسعار الحجر بالفنادق للقادمين إلى الكويت

علمت صحيفة «القبس» الكويتية من مصادر مطلعة الوصول إلى اتفاق «مبدئي» بشأن أسعار الحجر المؤسسي لدى الفنادق من فئة 3 و4 و5 نجوم، والذي سيبدأ تطبيقه 21 فبراير الجاري على جميع القادمين إلى البلاد من مواطنين أو مقيمين لمدة 7 أيام، على نفقتهم الخاصة.





وكشفت المصادر أن أسعار الحجر المؤسسي المقترحة التي تنتظر صدور الموافقات الرسمية باعتمادها للبدء فيها للفنادق تشمل مدة 7 أيام بواقع 6 ليال هي كالتالي:





• أولا (فنادق 5 نجوم):





الغرفة المفردة: ‏270 دينارًا





الغرفة المزدوجة: 330 دينارًا





• ثانيا (فنادق 4 نجوم):





الغرفة المفردة: ‏180 دينارًا





الغرفة المزدوجة: 240 دينارًا





• ثالثا (فنادق 3 نجوم):





الغرفة المفردة: ‏120 دينارًا





الغرفة المزدوجة: 180 دينارًا





وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن لجنة الاشتراطات الصحية، قررت السماح بعمل البوفيهات داخل المطاعم والفنادق، شريطة التباعد والالتزام بالاشتراطات الصحية.





كما قررت اللجنة السماح للمصابغ بالعمل بعد الساعة الثامنة مساء، دون فتح الأبواب أو استقبال الجمهور، وذلك لتجهيز الملابس وتسليمها لأصحابها في اليوم الثاني.





وانتهت اللجنة أيضًا، إلى وقف نشاط الملاعب الرياضية في المناطق الاستثمارية.



