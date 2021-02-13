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ديني

أحمد عمر هاشم ينعي مساعد وزير الداخلية الأسبق

السبت 13/فبراير/2021 - 05:04 م
أحمد عمر هاشم ينعي
أحمد عمر هاشم ينعي مساعد وزير الداخلية الأسبق
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محمود ضاحي
نعى الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الأسبق اللواء محمد صالح مساعد وزير الداخلية الأسبق.

وكتب أحمد عمر هاشم عبر صفحته على "فيسبوك": "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى الأخ الفاضل الشريف (اللواء محمد صالح) مساعد وزير الداخلية الاسبق ابن اخت فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الازهر الاسبق وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف: اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله أهلًا خيرًا من أهله وجيراناً خيرًا من جيرانه وناسًا خيرًا من ناسه.

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