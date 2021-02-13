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رياضة

أهداف وملخص انهيار ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 05:00 م
ليفربول
ليفربول
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عبدالله هشام
حقق فريق ليستر سيتي الفوز علي منافسه ليفربول بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.

أحرز فريق ليستر سيتي 3 أهداف في شباك فريق ليفربول، خلال 5 دقائق ليعوض تأخره بفوز مستحق. 

جاء هدف ليستر سيتي الأول عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 80، قبل أن يضيف جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وسجّل بارنيس هدف ليستر الثالث في الدقيقة 85، لتصبح النتيجة 3 - 1، لصالح ليستر سيتي.

بينما جاء هدف فريق ليفربول الوحيد عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 40 نقطة بينما صعد فريق ليستر سيتي للمركز الثاني برصيد 46 نقطة .

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أليكساندر أرنولد - كاباك - هندرسون - روبيرتسون
الوسط: فينالدوم - جونز - ميلنر
الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو

بينما جاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي : 
حراسة المرمى: بيتر شمايكل.
الدفاع: ريكاردو بيريرا، جوني إيفانز، كاجلار سويونكو، أمارتي
الوسط: ألبرايتون، بارنيز، تيليمانس، نديدي، ماديسون
الهجوم: جيمي فاردي
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