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برلمان

برلمانية: المشكلة السكانية أكبر عائق لتحقيق التنمية فى مصر

السبت 13/فبراير/2021 - 06:13 م
النائبة عفاف زهران
النائبة عفاف زهران ، عضو مجلس النواب
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فريدة محمد

قالت النائبة عفاف زهران ، عضو مجلس النواب ،  أن المشكلة السكانية هى أكبر عائق أمام تحقيق تنمية حقيقية فى مصر، فما بين مواليد جدد يتجاوز عددهم 2.7 مليون سنويا، وانخفاض جودة التعليم ومعدلات بطالة مرتفعة فى ظل سوق عمل يعانى من نقص العمالة المؤهلة، وواقع ثقافي يفضل إنجاب 3 أطفال على الأقل، تنضم عملية التنمية الحقيقية للمستحيلات الثلاثة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة تحت عنوان " نحو تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلى فى القضية السكانية والتصدي بفيروس كورونا " ، اليوم السبت ، بقاعة الاجتماعات بالغرفة التجارية بمحافظة السويس.، بحضور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب و رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة و  الدكتور ابراهيم عبد العزيز عفيفى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالسويس و محمد نجيب عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. 

أشارت نائبة السويس ، الى  ان مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد السكان والثالثة افريقيا وفى الترتيب بين الدول العالم ، لافتة ان زيادة السنوية 2.7 مليون مولود سنويا وان هذا الامر ينعكس على عملية التنمية ، موضحه ان تقرير التنمية الدولي الأخير من تراجع ترتيب مصر من حيث دليل التنمية من 108 إلى 111 .

وأضافت أنه لابد أن يكون هناك عدة إجراءات من شأنها ان تساعدنا فى مواجهة هذه المشكلة مثل عودة برامج التوعية الهادفة والأفلام القصيرة فى مختلف وسائل الإعلام وتدريس القضية السكانية فى المناهج التعليمية وتوضيح مدى خطورتها على المجتمع والاهتمام بنشر برامج توعية فى المدن والقرى ذات معدلات الإنجاب الأعلى ، فضلا عن تعزيز دور رجال الدين لمواجهة المعتقدات الخاصة حول التكاثر لدى بعض المواطنين .
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