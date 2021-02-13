لتنمية مهارات اللغة.. دورة تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادي

شهدت جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، بدء فعاليات دورة تدريب الأئمة والواعظات بوحدة اللغة العربية بكلية الآداب، ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي و وزارة الأوقاف بقنا، لتنمية مهارات اللغة العربية وآدابها للائمة.





حضر فعاليات اليوم الأول، الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، و الدكتور ماهر جبر وكيل مديرية الأوقاف بقنا والدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المساجد بالمديرية، والدكتور عبدالله حارث، رئيس الإرشاد والثقافة بأوقاف قنا.





و تهدف الدورة إلى تنمية مهارات اللغة العربية وآدابها للائمة على مستوى المحافظة في 15 إدارة وعددهم 50 دارسًا من أئمة الاوقاف بقنا.





تتناول الدورة وعلى مدار 4 أيام 16 ساعة تدريبية في النحو و الصرف و البلاغة و الأساليب الأدبية.





حاضر في اليوم الأول الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز، أستاذ النحو و الصرف و وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا و البحوث، و ذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





اقرأ أيضًا :

ورد وشكولاتة.. طالبة ثانوية عامة تقرر إسعاد الناس على طريقتها الخاصة والسر في طفل صغير.. شاهد





تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا



