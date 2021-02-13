ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لتنمية مهارات اللغة.. دورة تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادي

السبت 13/فبراير/2021 - 06:40 م
دورة تدريب الأئمة
دورة تدريب الأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادى
Advertisements
يوسف رجب

شهدت جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، بدء فعاليات دورة تدريب الأئمة والواعظات بوحدة اللغة العربية بكلية الآداب، ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي و وزارة الأوقاف بقنا، لتنمية مهارات اللغة العربية وآدابها للائمة.


حضر فعاليات اليوم الأول، الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، و الدكتور ماهر جبر وكيل مديرية الأوقاف بقنا والدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المساجد بالمديرية، والدكتور عبدالله حارث، رئيس الإرشاد والثقافة بأوقاف قنا.


و تهدف الدورة إلى تنمية مهارات اللغة العربية وآدابها للائمة على مستوى المحافظة في 15 إدارة وعددهم 50 دارسًا من أئمة الاوقاف بقنا.


تتناول الدورة وعلى مدار 4 أيام 16 ساعة تدريبية في النحو و الصرف و البلاغة و الأساليب الأدبية.


حاضر في اليوم الأول الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز، أستاذ النحو و الصرف و وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا و البحوث، و ذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


اقرأ أيضًا :

ورد وشكولاتة.. طالبة ثانوية عامة تقرر إسعاد الناس على طريقتها الخاصة والسر في طفل صغير.. شاهد


تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا

لتنمية مهارات اللغة.. دورة تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادي
لتنمية مهارات اللغة.. دورة تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادي
لتنمية مهارات اللغة.. دورة تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة السويس لتدريب الأئمة والواعظات

بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

وكيل صحة الفيوم يتفقد المراكز الطبية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لمقرات تطعيم لقاح كورونا

بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة الوادي الجديد لتدريب الأئمة

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية الألسن في جامعة الفيوم

جامعة الفيوم تستحدث دبلومة دراسية فى تخصص جديد

ترشيحاتنا

الاثنين.. عزة مصطفى تعلن خبرا سارا للمواطنين

السعودية.. توجيه عاجل من النائب العام لمنع انتشار كورونا في السجون

قومية التطعيم.. تحذير من احتكار الدول الغنية للقاح كورونا

الإدارية العليا تستقبل الطعن الثالث من مرتضى منصور على حكم استمرار عمل اللجنة المؤقتة

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟