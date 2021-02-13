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رياضة

خالد صبحي وطارق سامي يدخلان حسابات سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد

السبت 13/فبراير/2021 - 06:43 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
انتظم خالد صبحي وطارق سامي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري 

وكان خالد صبحي غاب عن المباراتين الماضيين أمام المقاصة وغزل المحلة بسبب إجهاد في العضلة الضامة، بينما غاب طارق سامي لفترة أطول بسبب مزق في الخلفية.

وتعافى اللاعبان تماما، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي والعلاجي تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، وشاركا في تدريب اليوم بكل قوة.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 14 نقطة، بعد الفوز الأخير الذي حققه الفريق على حساب غزل المحلة بهدفين دون رد.
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