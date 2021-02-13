أمطار والعظمى 14.. الأرصاد تحذر من منخفض قطبي يضرب مصر..تفاصيل

كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة وجود منخفض جوي جديد يضرب البلاد خلال الأيام القادمة، قائلة: إن مصر ستتعرض بالفعل لمنخفض جوي جديد خلال الأيام القادمة، منوه إلى أن المنخفض قادم من أوروربا يصاحبه تيار هواء قطبي.
وأضافت "شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، تيار الهواء سيجلب كتلا هوائية باردة، ودرجات الحراراة ستنخفض بداية من الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وستصل درجة الحرارة العظمى إلى 14 درجة مئوية.
واسترسلت: الطقس يكون بادرا في الصباح وشديد البرودة ليلا، بالإضافة إلى وجود نشاط رياح يصاحبه أتربة وأمطار أيضا.
وأكملت: نشاط الرياح سيؤثر على حركة الملاحة البحرية بالإضافة إلى تأثرة على الرؤية على الطرق السريعة.
وشددت على أن الموجة الجديدة ستبدأ من يوم الثلاثاء القادم وتنتهي يوم الخميس، منوه إلى أن ذروة المنخفض ستكون يوم الأربعاء.
وأضافت "شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، تيار الهواء سيجلب كتلا هوائية باردة، ودرجات الحراراة ستنخفض بداية من الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وستصل درجة الحرارة العظمى إلى 14 درجة مئوية.
واسترسلت: الطقس يكون بادرا في الصباح وشديد البرودة ليلا، بالإضافة إلى وجود نشاط رياح يصاحبه أتربة وأمطار أيضا.
وأكملت: نشاط الرياح سيؤثر على حركة الملاحة البحرية بالإضافة إلى تأثرة على الرؤية على الطرق السريعة.
وشددت على أن الموجة الجديدة ستبدأ من يوم الثلاثاء القادم وتنتهي يوم الخميس، منوه إلى أن ذروة المنخفض ستكون يوم الأربعاء.