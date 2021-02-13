نبيلة مكرم: محافظة الغربية تحولت لجاذبة للاستثمار بدلًا من مصدرة للهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك تعاون كبير بين وزارة الهجرة وزارة البيئة لتطوير قرية صفط تراب بمحافظة الغربية.





وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها قامت بزيارة قرية صفط تراب رفقة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بحضور محافظ الغربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أن شباب القرية لديهم إيمان راسخ للمشاركة في تطوير قريتهم بأنفسهم.





وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن ما حدث اليوم في قرية صفط تراب يدخل تحت مظلة مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، والتى من خلالها تم إطلاق مبادرة أخري وهي "أصلك الطيب"، والتى تستهدف مناداة المصريين بالخارج للمشاركة في المبادرة الرئاسية.





ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر لشباب قرية صفط تراب الذين آمنوا بقدرتهم على تغيير واقع قريتهم وتطويرها واستعانوا بكل من له صلة حتى يصلوا لحلمهم ويجعلوا تلك القرية ضمن القرى المستدامة، وما يحدث الآن هو انعكاس لرؤية الدولة المصرية نحو الشباب وقدرتهم على التغيير.





وأكملت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن محافظة الغربية بدأت في التحول من محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية إلى محافظة جاذبة للاستثمار وبتوفير فرص عمل للشباب.



