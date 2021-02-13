مانشستر سيتي ضد توتنهام.. رودي يمنح كتيبة جوارديولا التقدم من علامة الجزاء فى الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد مع إنتهاء الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع 24، من الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الأول لصالح فريق مانشستر سيتي عن طريق رودريجو هيرنانديز من نقطة الجزاء.



وجاء تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون؛ كاسينلو، ستونز، لابورت، زينتشينكو؛ رودريجو، جوندوجان، برناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، فيل فودين، جابرييل جيسوس.



وتكون تشكيل توتنهام من: هوجو لوريس؛ تنجانجا، سانشيز، اريك ديير، دافيز؛ هويبيرج، ندومبيلي، لاميلا، لوكاس، سون هيونج مين، هاري كين.