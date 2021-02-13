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أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر عدم استدعاء شهود في محاكمة ترامب

السبت 13/فبراير/2021 - 08:27 م
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر عدم استدعاء شهود في محاكمة ترامب
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قسم الخارجي

توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق لعدم الاستماع للشهود في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووافق النواب على إدراج بيان شهادة النائبة الجمهورية جايمي هيريرا بوتلر كـ"دليل" في محاكمة ترمب، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وكانت النائبة الجمهورية كشفت في بيان سابق لها عن مكالمة بين ترامب وزعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفين ماكارثي حول احتجاجات أنصار ترامب يوم 6 يناير قبل اقتحام الكونجرس.

ويرغب الادعاء الديمقراطي في إدانة ترامب بتهم التحريض على العنف والتمرد يوم اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير الماضي.

وبعد قرار مجلس الشيوخ عدم استدعاء شهود آخرين، يمكن أن تنتهي محاكمة ترامب في وقت متأخر من اليوم بعد تصويت أعضاء المجلس على المواد المتعلقة بإدانة الرئيس السابق.
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