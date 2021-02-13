جمارك بورسعيد تحبط تهريب ملابس وأحذية بـ 498 ألف جنيه





وذكر تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، إن جملة الرسوم المقدرة علي تلك البضائع بلغت 498 ألف جنيه.





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قال التقرير إن معلومات سرية وردت لإدارة المنفذ الجمركي باعتزام بعض المهربين بتهريب البضائع المذكورة عبر سور الحراسات بـ ممر عزبة أبوعوف بمدينة بورسعيد، وتم التأكد من صحة المعلومات، ليتم ضبطهم.





ذكر التقرير إن المحاولة الأولي كانت عبارة عن8900 زوج كوتشي و تي شيرت رياضي بقيمة 271.335 ألف جنيه، والثانية كانت عبارة عن تهريب 30.4 ألف قطعة ملابس داخلية حريمي ورجالي وارد الصين بقيمة 227 ألف جنيه.





واوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة من "جمال حسني محمد ،محمد الحليلي، محمد الريس،محمد أحمد السيد،وعبده عبد اللطيف"، وتحرير محضرين بالواقعة بعد اخطار علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد لإتخاذ الإجراءات القانونية.





