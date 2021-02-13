محافظة الإسكندرية: إغلاق 8 منشآت وتحرير 15 محضرا في حى وسط

شن حى وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحى، حملة مكبرة توجهت إلى شارع سوق شيديا، وعمر لطفى، لاجيتيه، للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، والمطاعم، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، وإزالة كافة الاشغالات بنطاق أحياء الثغر.





وأسفرت الحملة على اغلاق ٨ منشآت لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرير ١٥ محضرا متنوعا ما بين عدم الالتزام باشتراطات حماية المنشآت ضد أخطار الحريق، وعدم وجود خطة طوارئ، وعدم حمل شهادة صحية.





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وفى سياق متصل، تم ضبط أحد المخابز التى تقوم بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للشروط الصحيه، حفاظا على سلامة المواطنين، فضلا عن رفع عدد ١٦ من الاشغالات التى تعوق حرم الطريق العام، وإزالة عدد ٦ استاندات وإعلانات مخالفة.





ونفذ حى شرق حملة برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، وخلالها تم المرور على شارع مصطفى كامل فلمنج، وطمازين، ومزلقان ترام باكوس، وشارع القومية العربية، وأسفرت الحملة على غلق عدد ٢ من المقاهى لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، فضلا عن التحفظ على عدد ١٧ حالة من الإشغالات والمخالفات وإزالة كافة الحواجز والتعديات من كتل خرسانية، وإطارات سيارات، وحواجز حديدية بطريق قنال المحمودية، والتى تعوم حرم الطريق العام حرصا على سلامة المارة.

وشن حي الجمرك بحملة مكبرة بقيادة رجب عبد الرازق رئيس الحى، وتوجهت الحملة الى شارع الكنيسة المارونية - المنشية، وأسفرت عن إزالة كافة الإشغالات والشوادر ، والعمل على توسعة الطريق. وإزالة تقفيصة حديدية للعقار الكائن ب ١٩ فرنسا.