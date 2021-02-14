مفوض الاتحاد: 800 مليون أفريقي يمكنهم التحرك بين دول القارة كأنها دولة واحدة.. فيديو

قالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، إنه تم إطلاق السوق الموحد للطيران الجوي في أفريقيا عام 2018، وهو ما يتيح تحرك الطيران الأفريقي داخل القارة كما لو كانت دولة واحدة.





وأضافت "أبوزيد" خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه عندما تم اطلاق السوق الموحد كان يضم 16 دولة، أما الآن فقد أصبح يضم 34 دولة، معقبة: "800 مليون أفريقي يمكنهم التحرك بين الدول الأفريقية كأنها دولة واحدة".





وأشارت إلى أن الدخول إلى بعض الدول الأفريقية الآن أصبح بدون تأشيرة، موضحة أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.



