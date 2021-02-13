في مكان لا يناسبني.. فنانة شهيرة تعلن عن اعتزالها التمثيل

قررت الفنانة الكويتية شيماء سليمان، الاعتزال بشكل نهائي، مؤكدة أن ظهورها في دراما رمضان المقبل 2021 من خلال مسلسل "سما عالية" سيكون آخر ظهور لها.





وقالت شيماء سليمان عبر موقع التواصل الاجتماعى سناب شات، أنها لن تخوض أي تجربة تمثيلية مجددًا وستتفرغ للغناء فقط، مع الظهور على المسرح.





وأضافت شيماء سليمان، إن لديها الأسباب التي جعلتها تحسم هذا القرار الذي جاء بعد تفكير، منوهة بأن تجربة التمثيل كانت جيدة، ومعقبة: "وايد استأنست فيها وراح تشوفوني في آخر عمل لي في رمضان القادم".





وأوضحت شيماء، "أنها ستظهر من خلال مسلسل "سما عالية" وهو يستاهل يكون الختمة الصراحة وراح أظل شيماء اللي تغني وتحب الأغاني والميوزيك"، متمنية أن تكون الفترة التي قضتها في مجال التمثيل قد تركت بصمة خفيفة.





وبشأن الأسباب التي جعلتها تتوقف عن التمثيل، قالت إن هناك أمورًا جعلتها تفكر في الاعتزال مبينة: "مريت بمواقف وأشياء حسيت إني في مكان ما يناسبني"، موضحة أن مجال التمثيل يحتاج لأن تكون مستعدة للتغيير في شخصيتها.



