برشلونة ضد ألافيس.. ترينكاو يمنح رفاق ميسي التقدم في الدقيقة 27

تقدم فريق برشلونة على نظيره ديبورتيفو ألافيس بالهدف الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإسباني.





ونجح فريق برشلونة في تسجيل الهدف الأول عن طريق ترينكاو في الدقيقة ٢٧.





ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لتجاوز صدمة وداع كأس ملك إسبانيا، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف وصافة جدول ترتيب الليجا من ريال مدريد.





وودع برشلونة، كأس ملك إسبانيا، الأربعاء الماضي، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام إشبيلية بهدفين دون رد.





في المقابل يطمح ديبورتيفو ألافيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للابتعاد خطوة عن مراكوز الهبوط.





ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ 16 بـ 22 نقطة.