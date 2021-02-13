ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة ضد ألافيس.. ترينكاو يمنح رفاق ميسي التقدم في الدقيقة 27

السبت 13/فبراير/2021 - 10:47 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تقدم فريق برشلونة على نظيره ديبورتيفو ألافيس بالهدف الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح فريق برشلونة في تسجيل الهدف الأول عن طريق ترينكاو في الدقيقة ٢٧. 

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لتجاوز صدمة وداع كأس ملك إسبانيا، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف وصافة  جدول ترتيب الليجا من ريال مدريد.

وودع برشلونة، كأس ملك إسبانيا، الأربعاء الماضي، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام إشبيلية بهدفين دون رد.

في المقابل يطمح ديبورتيفو ألافيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للابتعاد خطوة عن مراكوز الهبوط.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ 16 بـ 22 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون ميسي.. برشلونة يسعى لدخول المربع الذهبي عبر بوابة إيبار

الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة ضد إيبار والقناة الناقلة

عودة ديمبلي وغياب ميسي.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إيبار

ريال مدريد يسعى لاستعادة توازنه أمام ألافيس بالدوري الإسباني.. الليلة

الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى للثأر من أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أون لاين وبدون أبحاث.. الحكومة تعلن خبرا سارا للطلاب بشأن الامتحانات

ليفربول ينهار.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق .. فيديو

الزمالك يكشف حقيقة تقديم شكوى ضد حكم مباراة مولودية الجزائر

ضحايا مستريح قليوب : بعنا ذهب زوجاتنا وتحويشة العمر .. والمتهم يساومنا للتنازل

الباز يسبق وزير التعليم ويكشف كيفية أداء الامتحانات وتقييم الطلاب.. فيديو

شاهد هدف محمد صلاح فى ليستر سيتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة