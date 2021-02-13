تصل إلى مليون جنيه.. رئيس حماية المستهلك يكشف عقوبة خروج المنتج بلا فاتورة

أكد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عدم وجود فاتورة بالمحال التجارية يعرض صاحب المحل لغرامة، موضحًا أن الغرامة مليون جنيه ومع التكرار تضاعف العقوبة، بالإضافة إلى أن الفاتورة لابد أن تحوي مواصفات كثيرة عن المنتج وتاريخ الشراء.





وأضاف " حسام الدين "، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الجهاز تلقى بلاغا، يوم الخميس ، بعدم استيفاء المحل بمواصفات الفاتورة، مؤكدًا أنه تم تغريم المحل بـ"ربع مليون جنيه" على الفور.



