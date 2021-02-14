السياحة تحذر من إعلانات وهمية عن رحلات الحج والعمرة

حذّرت سها بهجت، مستشار وزيرة السياحة والآثار والمتحدث باسم الوزارة، من انتشار العديد من الإعلانات من قبل بعض الشركات السياحية، حول فتح باب التسجيل للعمرة والحج.





وقالت "سها" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، وأن تلك الإعلانات وهمية، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق.



