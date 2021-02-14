ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن .. صدمة رنا رئيس .. اعتزال فنانة شهيرة .. خناقة أحمد الفيشاوى مع محمد رمضان ورانيا يوسف مع نزار الفارس

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:41 ص
رانيا يوسف ونزار
رانيا يوسف ونزار الفارس
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.

قررت الفنانة الكويتية شيماء سليمان، الاعتزال بشكل نهائي، مؤكدة أن ظهورها في دراما رمضان المقبل 2021 من خلال مسلسل "سما عالية" سيكون آخر ظهور لها.

أكد الفنان أحمد الفيشاوي أنه الوحيد القادر على الرد على الفنان محمد رمضان.

كشفت الفنانة ديانا كرزون عن حملها الاول من خلال كليب اغنيتها الجديدة والتى طرحتها امس بعنوان "هو مين". 

نشرت الفنانة رنا رئيس تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن وفاة والدها ظهر اليوم عبر خاصية استورى. 

بدأ فصل جديد فى ازمة رانيا يوسف والاعلامى العراقى نزار الفارس الذى هاجم رانيا بضراوة خلال لقاء جمعه بالاعلامية مى العيدان. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة مذيع لقاء رانيا يوسف بفيروس كورونا.. تفاصيل

اتهمته بالتحرش .. نزار الفارس يطالب بعرض رانيا يوسف على طبيب نفسي.. (خاص)

خاص.. بعد رفع دعوى ضده.. الإعلامي نزار الفارس يرد على رانيا يوسف ويكشف ادعاءتها

بعد رفع دعوى قضائية ضده .. المذيع العراقي يفتح النار على رانيا يوسف: لدي رسائل خاصة بيننا

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 512 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. والوفيات 53.. وفاة أمير سعودي.. والمملكة تعلق الأنشطة الترفيهية بسبب كورونا

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

ترشيحاتنا

مدحت العدل يعلق على زواج معز مسعود .. فيديو

عالج الكسل في العبادة بهذا الذكر .. الإفتاء تنصح به يوميا

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد: موجة غير مستقرة على البلاد من الثلاثاء

رئيس الوزراء: عمليات تطوير القاهرة بمثابة تدخل جراحي

في ذكرى وفاة ثابت البطل .. شاهد ما فعله الخطيب مع أسرته

حقيقة العروض الجديدة لـ محمد الشناوي.. خالد مرتجي يفجر مفاجأة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة