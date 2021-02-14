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رياضة

من 700 إلى 1.2 مليون دولار .. نادر السيد يكشف كواليس أزمة اتشيمبونج مع الزمالك

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:58 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد نادر السيد وكيل بناجيمن أتشيمبونج لاعب الزمالك السابق، أن اللاعب حرر تنازل للزمالك دون إخطاره ورحل من مصر منذ موسمين.

وقال نادر السيد في تصريحاته في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن أتشيمبونج قام بتصوير فيديو أكد خلاله تنازله عن مستحقاته وخسر قضيته في الفيفا ضد الزمالك. 

وأضاف أن المحكمة الرياضية غرمت الزمالك 700 ألف دولار بعدما تجاهل مسئولي الأبيض جلسة الاستماع وزادت لمليون و200 ألف بعد التأخر في السداد. 

وتابع أن أتشيمبونج فوضه للتفاوض مع الزمالك بشأن مستحقاته لدى النادي ثم أنكر بعد ذلك. 

وأضاف أن الزمالك قدم مقترحا بحصول أتشيمبونج على 250 ألف دولار مقابل التنازل عن شكواه.

وأتم أن الزمالك كان يتجه للطعن على حكم أتشيمبونج ولا قلق على معاقبة القلعة البيضاء بشأنه.
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