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رياضة

على راسي من فوق .. عمارة يوجه رسالة اعتذار لـ على معلول

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:30 ص
على معلول
على معلول
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ياسمين تيسير
وجه محمد عمارة لاعب الأهلي والمنتخب السابق رسالة اعتذار لـ على معلول لاعب الأهلي في ظل غضبه من تصريحاته بشأن هروب المحترف التونسي، من مباراة الفريق امام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

وأكد محمد عمارة في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت" أن تصريحاته أسيىء فهمها ولم يكن يقصد الإساءة لـ معلول مطلقا، حيث إنه من افضل للاعبي الأهلي. 

وأضاف أن معلول من افضل صفقات الأهلي عبر تاريخه، ولكن اللفظ خانه ولم يكن يقصد أن معلول تعمد الهروب من المباراة. 

وتابع: "معلول على راسي من فوق"، مضيفا أن الأهلي كان قادر على الفوز امام البايرن خاصة وان الفريق الالماني لم يكن في حالته الطبيعية لذلك فالفوز كان ممكن وارد.

وأردف أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق رائع ويمتلك امكانيات مميزة، ولكنه يرتكب بعض الأخطاء في بعض المباريات.
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