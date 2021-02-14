أصالة: 2020 بينت ناس على حقيقتهم وعلمتني حاجات كتير

حلت المطربة أصالة نصري ضيفة على برنامج "سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة على قناة " ON"، لتكشف عن أسرار ومعلومات عن حياتها الفنية والشخصية لأول مرة.









وحكت "أصالة" خلال حوارها مع أمير كرارة، عما حدث لها خلال العام الماضي 2020، ضيفة أنها كانت صعبة جدا ولكن كانت جيدة في بعض الاشياء، خاصة انها أظهرت أشخاص كثيرين على حقيقتهم، وتعلمت فيها الكثير أثرت على شخصيتها وتعاملها مع الناس.





وقالت أصالة إن هناك أشخاص متصنعين لا يظهرون على حقيقتهم وهؤلاء تقل قيمتهم بعد أن تكشفهم الايام والعشرة، موضحة أنها كانت تنتقد نفسها عدة مرات بسبب انها تكون على طبيعتها خاصة انها كانت تشعر بالتشتت في بعض الأوقات.





وتابعت : "طول عمري كنت بخدم على صولا اللي بتغني وتقدم حفلتن، ولكن إصالة كانت طرف ثالث، والآن تعلمت واصبحت تفرق بين الشخصين المتخلفين، وبالتالي أثر أيضا في تعاملها مع أولادها بالايجاب من حيث الاهتمام".