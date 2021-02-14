ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشرى سارة لـ جماهير ريال مدريد بشأن تجديد عقد راموس

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:44 ص
راموس
راموس
Advertisements
ياسمين تيسير
أعلنت تقارير صحفية عن بشرى ساره لـ جماهير ريال مدريد بشأن قرب تجديد سيرجو راموس نجم الفريق للملكي مع قرب انتهاء عقده مع الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل

وأكدت صحيفة " A B C " العريقة أن علاقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وراموس بدأت في التحسن خلال الأسابيع الماضية عقب مكالمة راموس لـ بيريز للاطمئنان على صحته عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن بيريز أشاد بـموقف راموس والذي أصر على خوض مباراة الفريق أمام أتليتك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على الرغم من اضابته اثناء الاحماء مما ادي لاصابته بشكل كبير. 

وتابعت الصحيفة أن الحديث بينهما كان ودي ولكنه لم يتطرق لـ التجديد ولكن الأمور في طريقها للتحسن.

وأشارت إلى أن عرض ريال مدريد مازال كما هو ولم يتغير حتى الان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيريز يحسم مصير بقاء زيدان مع ريال مدريد: رمز للنادي لاعبًا ومدربًا

راموس وميسي يقتربان من الانتقال لـ باريس سان جيرمان.. ورد صادم من ريال مدريد

ليدز يونايتد يرغب في خطف نجم ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي

التهديد بـ باريس سان جيرمان وميسي.. تفاصيل محادثة راموس ورئيس ريال مدريد

ريال مدريد يحسم صفقة بديل راموس

اقترب الرحيل.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام راموس

ترشيحاتنا

ضحايا مستريح قليوب : بعنا ذهب زوجاتنا وتحويشة العمر .. والمتهم يساومنا للتنازل

أول خلاف بين بايدن وتل أبيب.. أمريكا تهدد إسرائيل بحرمان طائراتها من الهبوط على أراضيها

هل ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المنازل ؟ .. هكذا رد وزير التعليم

بقوة 7.3 ريختر.. لحظة اهتزاز المباني من شدة الزلزال في اليابان| فيديو

ترتيب الدوري السعودي .. الشباب يحلق والهلال يبتعد مع النصر

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يكشف عن خدعة ذكية للحصول على أموال مقابل طلب الطعام دليفري

فوائد القهوة بالليمون.. وأهم 7 معلومات عنها

امرأة خارقة تدفع شاحنة ألبان عالقة في الجليد .. والشركة تمنحها مكافأة ضخمة| فيديو