طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، بيانًا مهمًا عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الأحد.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.





فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.





كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، حيث أكد أن هناك سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.





ولفت المركز إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة مساء، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.