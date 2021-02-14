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أخبار العالم

التهم مرتشٍ ومحتال وخائن.. مظاهرات ضد نتنياهو تطالبه بالرحيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:02 ص
نتنياهو
نتنياهو
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قسم الخارجي
خرج آلاف الغاضبين والمعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدد من المدن، داعين الرجل لترك منصبه والرحيل عنهم، وفق ما ذكرت صحف عبرية.


وتظاهر الغاضبون ضد نتنياهو  للأسبوع الرابع والثلاثين على التوالي مطالبين باستقالته.


ويتظاهر المحتجون كل أسبوع منذ أكثر من 7 أشهر، أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع "بلفور" في القدس، وأمام منزله الخاص في قيسارية وفي أهم الشوارع الرئيسية وعلى الجسور وعند تقاطعات الطرق.


ومطلب المحتجين الرئيسي هو الرحيل، والرضوخ لمحاكمته بملفات فساد وسوء إدارته لأزمة وباء كورونا في إسرائيل.


وقال المتظاهرون، إن نتنياهو لا يمكنه أن يكون رئيسا للوزراء في الوقت الذي يحاكم فيه بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشى في ثلاث قضايا منفصلة.


كذلك، يتهم المتظاهرون نتنياهو بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا، مع ارتفاع معدلات البطالة في إسرائيل إلى أكثر من 10% بعد سلسلة من الإغلاقات على مستوى البلاد بسبب الجائحة.

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