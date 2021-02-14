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توك شو

«حرفتي مهنتي» يستهدف تدريب الشباب والفتيات من 18 إلى 35 سنة.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:01 ص
حرفتي مهنتي
حرفتي مهنتي
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ياسمين القصاص
قالت رحاب جاد، مدير تنفيذى لمشروع "حرفتي مهنتي" بمحافظة الشرقية، إنها قد أعلنت من قبل عن جمعية شباب الشرقية للتنمية فى إطار بروتوكول التعاون بين جمعية شباب الشرقية للتنمية وجهاز تنمية المشروعات والخاص بتأهيل وتدريب الشباب على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات والمهن والحرف المتنوعة لاحتياج سوق العمل والتى تساعدهم على زيادة دخل أسرهم وتَحِدْ من الهجرة غير الشرعية.

وأضافت "رحاب جاد"، عبر زوم فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن هذا المشروع يشمل العديد من المجالات ومنها: مجال صياغة الذهب والمجوهرات، مجال صناعة المصنوعات الجلدية،  مجال صيانة الكمبيوتر واللاب توب والمحمول ومجال انتاج الملابس.

وأشار إلى أن الهدف العام من تلك المبادرة هو المساهمة فى الحد من معدلات البطالة ورفع الوعى للحد من النتائج السلبية للهجرة الغير نظامية بمركز منيا القمح، مضيفة أن الهدف  المحدد المساهمة فى رفع المستوى المعيشى للفئات المستهدفة ورفع الوعى للحد من النتائج السلبية للهجرة غير النظامية بمركز منيا القمح.

وتابعت: تأهيل واكساب المستفيدين المهارات الفنية والإنتاجية (السلوكية- الحيايتة – الفنية) اللازمة مع اعطاء اولوية للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، تدريب ٢٢٥ من الشباب والفتيات من الفئة العمرية ١٨الي ٣٥سنة على حرف يحتاجها سوق العمل منهم ٢٠% ما بعد سن ٢٩ سنة مع الالتزام بتوفير فرص تشغيل ٨٠% من المستفيدين ٢٠٠ مستفيد.

وأوضحت أن هذا المشروع مقام فى مركز منيا القمح وخاصة قريتى النعامنة وميت سهل، بمحافظة الشرقية.
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