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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميداني «وابور الثلج» و«كاميليا» ببنها

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:17 م
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
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إبراهيم الهوارى
قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها بجولة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان وابور الثلج و ميدان كاميليا، بمنطقة المنشية بمدينة بنها، وإعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المدينة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك مع تجميل وزراعة المنطقة بشكل جمالي أسفل كباري الرياح التوفيقي.

وأكد المحافظ أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج -كاميليا - محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب بتكلفة تقدر بمبلغ 9 ملايين جنيه ، ويجري ذلك طبقا لمخططات هندسية والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين.

وصرح الهجان أن التطوير يشمل إقامة محاور مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية بالمدينة بالإضافة إلى أعمال تشجير ورصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وتركيب بالوعات شفط الأمطار، مع عمل سور أسفل الرياح التوفيقي بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

ووجه محافظ القليوبية رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتسليمها طبقا للموعد المحدد.

من ناحية اخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية استهلها بتفقد قرية ميت العطار بمدينة بنها بناء على شكوى المواطنين من افتراش باعة الخضار بالشارع الرئيسي، وأمام المدرسة الابتدائية بميت العطار، وعلى الفور أصدر تعليماته بنقل السوق إلى أحد الشوارع الجانبية وعدم افتراشهم بالشارع الرئيسي بالإضافة إلى رفع الإشغالات  وتوسعة الشارع أمام المارة وحركة السيارات، كما استمع المحافظ إلى آراء المواطنين  لتطوير المكان بما يتناسب مع احتياجاتهم.

ثم استكمل الهجان جولته بمتابعة أعمال رصف وتطوير خط 13( بلتان - المنيرة ) بمدينة طوخ بطول 15 كيلو متر بتكلفه 35 مليون جنيه، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، موجها بسرعة الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد له .

 كما تفقد المحافظ أعمال ترميم وصيانة كوبري محمد علي الأثري بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتم بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه، وذلك طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.

ويتضمن مشروع الترميم أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبري، مضيفا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات، وجميع الأجزاء المنهارة في الكوبري ، ثم استكمال ترميم البلاط ، حيث يتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبري والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب والمشغولات الحديدية، ، كما سيتم تطوير نظام الإضاءة بالكوبري، وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبري وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.
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