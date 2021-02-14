ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأعلى للجامعات يضع الخريطة الزمنية للدراسة.. السبت المقبل

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:16 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهري يوم السبت المقبل 20 فبراير، لمناقشة قرارات الحكومة والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى آثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني. 


ويعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والأعلى للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات وذلك بجامعة حلوان. بيمنا أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماعها، مساء اليوم السبت، 13 فبراير 2021، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، تقرر الآتي: - مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى. 


- استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد. - تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. - سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.
Advertisements
Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أبرز سيارات نجمات الفن فى مصر والوطن العربي

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب