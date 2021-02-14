الأعلى للجامعات يضع الخريطة الزمنية للدراسة.. السبت المقبل

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- استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد. - تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. - سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية. - استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد.- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.- سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.

ويعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والأعلى للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات وذلك بجامعة حلوان.بيمنا أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماعها، مساء اليوم السبت، 13 فبراير 2021، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، تقرر الآتي:- مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.