البرلمان العربي يرد بقوة على تقرير العفو الدولية بشأن البحرين

أكد النائب علوي الباشا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، رفضه الكامل للتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بخصوص حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وما تضمنه من أكاذيب وافتراءات تجافي الواقع بشكل تام، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية بإصدارها هذه التقارير المُسيسة فقدت المهنية والمصداقية المطلوبة في مجال عملها.









وشدَّد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي على أن المزاعم والادعاءات المغلوطة التي تبثها المنظمة عن مملكة البحرين والدول العربية بشكل عام، تخدم أجندة الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تهدف إلى نشر الفتنة والفوضى والتخريب في الدول العربية، في الوقت الذي تتجاهل فيه المنظمة ما تحققه الدول العربية من إنجازات في هذا المجال على الرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية العديدة التي تواجهها.









وقال "الباشا" إن تجاهل منظمة العفو الدولية لما تشهده دول غربية أخرى من انتهاكات لحقوق الإنسان يؤكد أنها تكيل بمكيالين وتسعى إلى تحقيق أهداف أخرى بعيدة تمامًا عن حماية حقوق الإنسان التي تزعمها في تقاريرها، موضحًا أن الدول العربية ليست فوق تقييم حالة حقوق الإنسان بهدف دعمها وتطويرها، ولكنها مع أن تتم عملية التقييم هذه في إطار موضوعي واعتمادًا على المعلومات الصحيحة من مصادرها الوطنية ، بدلًا من الاعتماد على مصادر مبهمة تهدف إلى تسييس ملف حقوق الإنسان في العالم العربي وتوظيفه كأداة للضغط والابتزاز، وهو ما يرفضه البرلمان العربي جملة وتفصيلًا.